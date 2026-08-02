Студенты за рубежом рискуют остаться без ОСМС

Фонд социального медицинского страхования призвал студентов заранее зарегистрировать обучение на eGov. Рекомендация касается не только учащихся во Франции, которым адресовано официальное уведомление, но и казахстанцев в других странах.
Государство платит, но системе нужны данные.
Казахстанские студенты очной формы обучения входят в льготную категорию. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за них перечисляет государство.
Это правило распространяется на учащихся организаций среднего, технического, профессионального, высшего и послевузовского образования. Зарубежные учебные заведения также входят в этот перечень.
Но одного факта обучения недостаточно. Данные студента должны появиться в государственных информационных системах.
«Фонд автоматически присваивает статус страхования в информационной системе на основании данных граждан по льготным категориям, поступивших от уполномоченного государственного органа».
Список формирует не Фонд. Сведения поступают из системы Министерства науки и высшего образования в Министерство труда и социальной защиты населения, а затем используются для назначения статуса в ОСМС.
Почему иностранный вуз может «не увидеть» система.
Казахстанские колледжи и университеты передают сведения об учащихся через национальные образовательные базы. С зарубежным вузом такой автоматической связи может не быть.
В результате человек продолжает учиться очно и имеет право на государственные взносы, но в системе не числится студентом.
«Вместе с тем отмечаем, что на практике данные многих студентов, обучающихся за рубежом, отсутствуют в льготной категории “студенты”, и для них получение медицинских услуг в рамках ОСМС недоступно».
Проблема часто обнаруживается уже после возвращения в Казахстан. Например, когда студент пытается записаться к профильному врачу, пройти диагностику или получить плановую помощь.
Сколько придётся ждать.
В сообщении Фонда говорится, что процедура может занять до 15 рабочих дней. В актуальной карточке государственной услуги на eGov указан срок 10 рабочих дней.
Даже десять дней могут стать проблемой, если медицинская помощь нужна во время коротких каникул. Студент рискует дождаться восстановления статуса лишь перед обратным вылетом.
Поэтому заявление лучше подать до поездки в Казахстан. Фонд рекомендует регистрировать сведения начиная с первого курса обучения.
Означает ли отсутствие ОСМС полный отказ в лечении.
Нет. Гарантированный объём бесплатной медицинской помощи предоставляется гражданам Казахстана независимо от страхового статуса.
В него входят скорая и экстренная помощь, часть первичной медико-санитарной помощи, лечение социально значимых заболеваний и другие предусмотренные государством услуги.
Но расширенный пакет ОСМС без статуса «застрахован» недоступен. Это консультации ряда профильных специалистов, плановая диагностика, отдельные дорогостоящие исследования, реабилитация и высокотехнологичная помощь.
Как зарегистрировать обучение за рубежом.
Услуга называется «Регистрация студентов, обучающихся за рубежом». Её предоставляет Министерство науки и высшего образования через портал eGov.
Чтобы обновить сведения, необходимо:
Авторизоваться на портале eGov. Найти услугу «Регистрация студентов, обучающихся за рубежом». Заполнить заявление и приложить справку из учебного заведения, подтверждающую обучение. Подписать заявку электронной цифровой подписью или СМС-паролем. Для второго варианта номер должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан. Проверить уведомление в разделе «История получения услуг» личного кабинета.
Услуга предоставляется бесплатно. Результатом станет уведомление о регистрации сведений в Национальной образовательной базе данных и их передаче для назначения ОСМС либо мотивированный отказ.
Что проверить перед возвращением в Казахстан.
Подать заявление — только половина процесса. Перед поездкой следует убедиться, что в системе появился статус «застрахован».
Проверить участие в ОСМС можно через соответствующую государственную услугу на eGov. Если данные не обновились в установленный срок, стоит обратиться в службу поддержки портала или Фонд социального медицинского страхования.
Фонд также предупреждает о риске образования задолженности по обязательным взносам. Заблаговременная регистрация позволяет подтвердить льготную категорию и избежать разрыва страхового статуса.
Откладывать процедуру до прилёта невыгодно. Одна заранее загруженная справка может решить, получит ли студент плановую медицинскую помощь сразу или проведёт каникулы в ожидании обновления базы.