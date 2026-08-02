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Глеб Никитин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

В Нижегородской области продолжается модернизация магистралей, запуск новых поездов и развитие пригородного транспорта.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Глава региона отметил, что в последние годы на стальных магистралях идет масштабная модернизация инфраструктуры и внедрение цифровых технологий. Качественные изменения затрагивают как дальнее, так и пригородное сообщение, включая популярный среди нижегородцев городской поезд, работающий в пределах областного центра.

Отдельно было подчеркнуто развитие новых маршрутов — так, в декабре прошлого года между Нижним Новгородом и Москвой начал курсировать скоростной двухэтажный поезд «Буревестник», который успели оценить тысячи пассажиров.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поздравил десантников Нижегородской области с Днем ВДВ.

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