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Российские беспилотники отправили на дно очередной военный конвой ВСУ

Министерство обороны России сообщило об ударе по сухогрузу в Чёрном море. Согласно заявлению ведомства, всё произошло в восьми километрах восточнее населённого пункта Затока (Одесская область).

Источник: Life.ru

В российском оборонном ведомстве утверждают, что целью стало судно, которое использовалось для транспортировки военного имущества для нужд ВСУ.

Украинская сторона на данный момент не предоставила официальных комментариев относительно принадлежности судна или характера перевозимого им груза.

Напомним, ранее в США заявили об изоляции Одессы из-за российских ударов. А в Чехии назвали Украину бесполезной без порта Одессы. Кроме того, Киеву предрекли крах экономики из-за ударов по портам Одессы.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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