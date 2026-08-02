Правительство Армении во главе с Пашиняном ушло в отставку

Правительство Армении ушло в отставку в день открытия первой сессии парламента нового созыва. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
По его словам, члены кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
Согласно Конституции Армении, после начала полномочий новоизбранного национального собрания президент республики должен незамедлительно назначить премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.
Таким образом, действующий глава правительства Никол Пашинян вновь возглавит кабинет министров Армении.
— Согласно Конституции Армении, в день первой сессии национального собрания правительства оно подает прошение об отставке президенту республики. Президент, согласно Конституции, примет отставку, — написал Пашинян в своем Telegram-канале.
Ранее армянский премьер заявил, что Евразийский экономический союз может оказаться под угрозой, если в ближайшее время не будет решен вопрос экспортных ограничений. Такое заявление он сделал 29 июля после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.