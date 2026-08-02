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В Ростовской области утром 2 августа сняли угрозу БПЛА

Донской регион подвергся массированной воздушной атаке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утром 2 августа объявили отбой беспилотной опасности. Об этом жителей региона проинформировали в рассылке РСЧС.

— Отбой беспилотной опасности в Ростовской области, — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 2 августа донской регион подвергся массированной атаке БПЛА. Силы ПВО сбили полторы сотни вражеских дронов в городе Каменске-Шахтинском и семи районах Ростовской области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском.

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, в Миллеровском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся кабель на крыше элеватора. Пожар потушили, обошлось без пострадавших.

Всего, по информации минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями.

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