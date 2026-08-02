В столице Татарстана прошел традиционый праздник «Я выбираю небо». Авиационное шоу состоялось в центре города над акваторией Казани. Зрители стали свидетелями показательных полетов воздушных судов различных моделей, в том числе пассажирского авиалайнера Ту-214, вертолета «Ансат» и военных самолетов. Кульминацией шоу стало выступление знаменитой авиагруппы «Стрижи». Кадры авиашоу — в нашем фоторепортаже.
В Казани состоялось авиашоу «Я выбираю небо»: фоторепортаж
В столице Татарстана прошел традиционный праздник «Я выбираю небо». Авиационное шоу состоялось в центре города над акваторией Казани. Зрители стали свидетелями показательных полетов воздушных судов различных моделей, в том числе пассажирского авиалайнера Ту-214, вертолета «Ансат» и военных самолетов. Кульминацией шоу стало выступление знаменитой авиагруппы «Стрижи». Кадры авиашоу — в нашем фоторепортаже.
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