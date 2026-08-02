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В Энгельсском районе работает оперативный штаб после атаки БПЛА

В Энгельсском районе Саратовской области на месте атаки беспилотников организован оперативный штаб.

В Энгельсском районе Саратовской области на месте атаки беспилотников организован оперативный штаб. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Леонов в своем Telegram-канале.

По словам Леонова, жители пострадавшего дома могут обратиться в штаб за предоставлением жилья и подать заявления о поврежденном имуществе. Организована работа горячей линии. На месте работают все необходимые службы, территория взята под охрану. Глава района взял вопросы помощи жителям под личный контроль.

Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что при атаке БПЛА в Энгельсе поврежден многоквартирный дом, погибли два человека. В ночь на 2 августа силы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников над 13 регионами, включая Саратовскую область.

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