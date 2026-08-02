Казахстанцам перепишут правила кредитной истории: что изменится

АРРФР предлагает перестать учитывать просрочки, штрафы и пеню по ломбардным займам как негативный фактор в кредитной истории, передает DKNews.kz.
Пока это проект постановления. Новые правила начнут действовать только после принятия документа и вступления норм в силу.
Ломбардный долг не станет «чёрной меткой».
Микрокредит под залог имущества не исчезнет из кредитного отчёта полностью. До закрытия договора бюро продолжит отображать его текущий статус.
Однако сведения о днях просрочки, штрафах и пене по таким займам из отчёта уберут. Невыкупленное кольцо, техника или старый сервиз больше не должны автоматически ухудшать кредитную историю владельца.
АРРФР связывает перемены с самой моделью ломбардного бизнеса. Такой заём полностью обеспечен залогом — чаще всего ювелирными изделиями.
Если клиент не возвращает деньги, ломбард оставляет имущество себе. Требовать с человека дополнительные выплаты организация не вправе.
Прежний порядок не учитывал эту специфику. Просрочка попадала в кредитную историю и могла осложнить получение ипотеки, автокредита или другого банковского займа.
Новая норма устранит этот негативный маркер, но не гарантирует одобрение кредита. Банки по-прежнему будут оценивать доходы, долговую нагрузку, действующие обязательства и платёжную дисциплину клиента.
Кредитные бюро будут знать меньше.
АРРФР намерено ограничить сбор избыточной информации о гражданах и компаниях, у которых ещё нет кредитной истории.
Из отчётов физических лиц исчезнут точный домашний адрес, место рождения и реквизиты документов. В системе останется регион проживания.
Для бизнеса сократят перечень регистрационных данных. Кредитные бюро перестанут фиксировать точный адрес компании и дату её государственной регистрации, а главным идентификатором станет БИН.
Речь идёт не только об удобстве. Чем меньше персональных данных хранится в базе, тем ниже потенциальный ущерб при утечке информации.
Международные сделки ускорят через SWIFT.
Реформа затронет экспортёров, импортёров и банки, которые работают с международными гарантиями.
Казахстанским банкам предлагают разрешить получать и передавать согласия клиентов через систему межбанковских сообщений SWIFT. Сейчас участникам некоторых сделок приходится ждать бумажные оригиналы, отправленные курьерской почтой.
Иностранные банки нередко отказываются пересылать такие документы из-за европейских требований GDPR. В результате оформление гарантии может растянуться на несколько недель и затормозить крупный контракт.
После принятия поправок передача согласия сможет занимать несколько минут. Для бизнеса это означает меньше бумажной переписки и ниже риск сорвать сроки сделки.
Face ID вместо обязательной ЭЦП.
Проект приводит правила работы кредитных бюро в соответствие с Цифровым кодексом Казахстана. Термин «электронная форма» заменят на «цифровую», а жёсткую привязку к SMS-кодам отменят.
Получить кредитный отчёт можно будет не только с помощью электронной цифровой подписи. Для подтверждения личности разрешат использовать биометрию, включая Face ID и Touch ID, а также другие цифровые инструменты идентификации.
Это упростит доступ к кредитной истории со смартфона. Пользователю не придётся искать ЭЦП или устанавливать дополнительное программное обеспечение, если сервис поддерживает биометрическую проверку.
Что останется в кредитном отчёте.
Реформа не отменяет контроль за финансовым поведением заёмщика.
В кредитной истории сохранят информацию о переводах в адрес игорного бизнеса за последние шесть месяцев. Там же останутся сведения о добровольном отказе от оформления займов — услуге «стоп-кредит».
Расширится и список организаций, которые участвуют в урегулировании проблемной задолженности. К нему официально присоединится АО «Казахстанский фонд устойчивости».
Правило кредитной реабилитации тоже сохранят. Заёмщик сможет получить статус «реабилитирован», если полностью погасит проблемный долг и в течение следующих 12 месяцев не допустит просрочек свыше 30 дней.
Когда заработают новые правила.
Точная дата запуска реформы пока не названа. До принятия постановления кредитные бюро и банки продолжат работать по действующим требованиям.
Неясно и то, будут ли автоматически пересмотрены старые записи о ломбардных просрочках. Ответ появится в окончательной редакции документа и порядке его введения в действие.