Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцам перепишут правила кредитной истории: что изменится

Один залог больше не должен стоить человеку ипотеки.

Источник: Деловой Казахстан

АРРФР предлагает перестать учитывать просрочки, штрафы и пеню по ломбардным займам как негативный фактор в кредитной истории, передает DKNews.kz.

Пока это проект постановления. Новые правила начнут действовать только после принятия документа и вступления норм в силу.

Ломбардный долг не станет «чёрной меткой».

Микрокредит под залог имущества не исчезнет из кредитного отчёта полностью. До закрытия договора бюро продолжит отображать его текущий статус.

Однако сведения о днях просрочки, штрафах и пене по таким займам из отчёта уберут. Невыкупленное кольцо, техника или старый сервиз больше не должны автоматически ухудшать кредитную историю владельца.

АРРФР связывает перемены с самой моделью ломбардного бизнеса. Такой заём полностью обеспечен залогом — чаще всего ювелирными изделиями.

Если клиент не возвращает деньги, ломбард оставляет имущество себе. Требовать с человека дополнительные выплаты организация не вправе.

Прежний порядок не учитывал эту специфику. Просрочка попадала в кредитную историю и могла осложнить получение ипотеки, автокредита или другого банковского займа.

Новая норма устранит этот негативный маркер, но не гарантирует одобрение кредита. Банки по-прежнему будут оценивать доходы, долговую нагрузку, действующие обязательства и платёжную дисциплину клиента.

Кредитные бюро будут знать меньше.

АРРФР намерено ограничить сбор избыточной информации о гражданах и компаниях, у которых ещё нет кредитной истории.

Из отчётов физических лиц исчезнут точный домашний адрес, место рождения и реквизиты документов. В системе останется регион проживания.

Для бизнеса сократят перечень регистрационных данных. Кредитные бюро перестанут фиксировать точный адрес компании и дату её государственной регистрации, а главным идентификатором станет БИН.

Речь идёт не только об удобстве. Чем меньше персональных данных хранится в базе, тем ниже потенциальный ущерб при утечке информации.

Международные сделки ускорят через SWIFT.

Реформа затронет экспортёров, импортёров и банки, которые работают с международными гарантиями.

Казахстанским банкам предлагают разрешить получать и передавать согласия клиентов через систему межбанковских сообщений SWIFT. Сейчас участникам некоторых сделок приходится ждать бумажные оригиналы, отправленные курьерской почтой.

Иностранные банки нередко отказываются пересылать такие документы из-за европейских требований GDPR. В результате оформление гарантии может растянуться на несколько недель и затормозить крупный контракт.

После принятия поправок передача согласия сможет занимать несколько минут. Для бизнеса это означает меньше бумажной переписки и ниже риск сорвать сроки сделки.

Face ID вместо обязательной ЭЦП.

Проект приводит правила работы кредитных бюро в соответствие с Цифровым кодексом Казахстана. Термин «электронная форма» заменят на «цифровую», а жёсткую привязку к SMS-кодам отменят.

Получить кредитный отчёт можно будет не только с помощью электронной цифровой подписи. Для подтверждения личности разрешат использовать биометрию, включая Face ID и Touch ID, а также другие цифровые инструменты идентификации.

Это упростит доступ к кредитной истории со смартфона. Пользователю не придётся искать ЭЦП или устанавливать дополнительное программное обеспечение, если сервис поддерживает биометрическую проверку.

Что останется в кредитном отчёте.

Реформа не отменяет контроль за финансовым поведением заёмщика.

В кредитной истории сохранят информацию о переводах в адрес игорного бизнеса за последние шесть месяцев. Там же останутся сведения о добровольном отказе от оформления займов — услуге «стоп-кредит».

Расширится и список организаций, которые участвуют в урегулировании проблемной задолженности. К нему официально присоединится АО «Казахстанский фонд устойчивости».

Правило кредитной реабилитации тоже сохранят. Заёмщик сможет получить статус «реабилитирован», если полностью погасит проблемный долг и в течение следующих 12 месяцев не допустит просрочек свыше 30 дней.

Когда заработают новые правила.

Точная дата запуска реформы пока не названа. До принятия постановления кредитные бюро и банки продолжат работать по действующим требованиям.

Неясно и то, будут ли автоматически пересмотрены старые записи о ломбардных просрочках. Ответ появится в окончательной редакции документа и порядке его введения в действие.