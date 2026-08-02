Снявшая фильм «Брат» компания подала сто исков о защите прав с начала года

В арбитражные суды Москвы и Подмосковья, Петербурга, Краснодарского и Алтайского краев, Саратовской области и других регионов с начала 2026 года было подано 100 исков, в том числе с требованиями о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведения и персонажей. Сумма одного иска в среднем составляет от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, а ответчиками значатся индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы.