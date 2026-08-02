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Снявшая фильм «Брат» компания подала сто исков о защите прав с начала года

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская кинокомпания «СТВ», которая является одним из создателей фильмов «Брат», «Брат 2» и «Жмурки», с начала 2026 года подала 100 исков на общую сумму около 7,5 миллиона рублей, в том числе в защиту своих интеллектуальных прав, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: Кинокомпания CTB (1997)

В арбитражные суды Москвы и Подмосковья, Петербурга, Краснодарского и Алтайского краев, Саратовской области и других регионов с начала 2026 года было подано 100 исков, в том числе с требованиями о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведения и персонажей. Сумма одного иска в среднем составляет от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, а ответчиками значатся индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы.

Общая сумма поданных исков составляет около 7,5 миллионов рублей, из которых некоторые еще рассматриваются, часть удовлетворена полностью либо частично, еще часть — возвращена по требованию компании либо суда, а также часть оставленных без движения.

Самый крупный из этих исков был подан к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фильмы «Брат» и «Брат 2». Сначала кинокомпания затребовала 405,3 тысячи рублей компенсации, а затем — увеличила сумму до 605,5 тысячи рублей.

Согласно судебным документам, ИП использовало изображения из фильмов «Брат» на футболках, которые продавались на маркетплейсе. Суд удовлетворил иск частично — с предпринимателя постановили взыскать 228,3 тысячи рублей.

Другие иски, поданные кинокомпанией «СТВ», также касаются защиты интеллектуальных прав на фильмы «Брат» и «Брат 2», а еще «Жмурки» и мультсериал «Царевны».

Кинокомпания «СТВ» является одним из самых известных кинопроизводителей в России. Кроме того, «СТВ» совместно со студией «Мельница» занимается производством мультфильмов, среди которых серии о «Трех богатырях» и «Иване Царевиче и Сером Волке».