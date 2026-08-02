В Красноярске до конца года отремонтируют три библиотеки

В детской библиотеке «Лукоморье» в центре и в учреждении имени Маршака в Северном заменят инженерные сети, окна, двери, установят системы безопасности, новую мебель и обновят книжный фонд. В «Лукоморье» бывшие хранилища превратят в просторные залы для занятий.