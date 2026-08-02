В Красноярске до конца года отремонтируют три библиотеки

В Красноярске началось обновление трех детских библиотек, которое планируют завершить до конца 2026 года. Ремонт пройдет в библиотеке «Лукоморье», филиале имени Самуила Маршака в Северном и детской библиотеке в поселке Березовка, рассказал глава города Сергей Верещагин.
В детской библиотеке «Лукоморье» в центре и в учреждении имени Маршака в Северном заменят инженерные сети, окна, двери, установят системы безопасности, новую мебель и обновят книжный фонд. В «Лукоморье» бывшие хранилища превратят в просторные залы для занятий.
В Березовке детскую библиотеку отремонтируют впервые за 70 лет. Она получит имя Корнея Ивановича Чуковского. Работы начнутся уже на следующей неделе.
Учреждения модернизируют при поддержке краевого бюджета по программе «Библиотеки будущего».