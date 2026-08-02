Правительство Пашиняна в Армении подало в отставку

Правительство Армении сложило полномочия в день первой сессии парламента нового созыва. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Согласно конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания правительство подает прошение об отставке президенту республики. Президент, согласно конституции, примет отставку», — заявил он.
До формирования нового состава все министры продолжают выполнять свои обязанности. Согласно основному закону, президент незамедлительно назначит премьером кандидата от парламентского большинства, что позволит Пашиняну вновь возглавить кабмин.
По конституции, правительство формируется в 15 дней после назначения премьер-министра, который в 5 дней предлагает президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в 3 дня назначает их или обращается в Конституционный суд.
Напомним, Пашинян назвал условие, при котором он покинет свой пост. Премьер-министр Армении заявил, что досрочно сложит свои полномочия только при поддержке 300 тысяч граждан идеи о его уходе. Если же его поддержат 700 тысяч жителей, он будет оставаться на посту.