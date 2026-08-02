Правительство Пашиняна в Армении подало в отставку

Напомним, Пашинян назвал условие, при котором он покинет свой пост. Премьер-министр Армении заявил, что досрочно сложит свои полномочия только при поддержке 300 тысяч граждан идеи о его уходе. Если же его поддержат 700 тысяч жителей, он будет оставаться на посту.