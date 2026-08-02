XII фестиваль «Русские крылья» пройдет в Нижегородской области (0+)

8 августа 2026 года в Чкаловске состоится XII фестиваль скоростей «Русские крылья». Об этом сообщили в администрации муниципального округа город Чкаловск.
На открытие масштабного праздника приглашены члены семей выдающихся летчиков и конструкторов: Валерия Чкалова, Георгия Байдукова, Александра Белякова и Ростислава Алексеева. Для посетителей организуют парк отдыха в стиле 30-х годов XX века и ярмарку «Василевский базар». Также в программе — спортивные состязания и рыбацкий турнир «Кубок Чкалова».
Зрители увидят авиашоу «Запредельный пилотаж» с участием семикратной чемпионки мира Светланы Капаниной и шоу спортсменов-экстремалов на воде «Летающие люди». Хедлайнером фестиваля станет фолк-группа «Партизан FM».
Ранее сообщалось, что серия спектаклей пройдёт в Нижнем Новгороде 31 июля — 2 августа (16+).