XII фестиваль «Русские крылья» пройдет в Нижегородской области (0+)

На открытие масштабного праздника приглашены члены семей выдающихся летчиков и конструкторов: Валерия Чкалова, Георгия Байдукова, Александра Белякова и Ростислава Алексеева. Для посетителей организуют парк отдыха в стиле 30-х годов XX века и ярмарку «Василевский базар». Также в программе — спортивные состязания и рыбацкий турнир «Кубок Чкалова».