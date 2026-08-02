Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

XII фестиваль «Русские крылья» пройдет в Нижегородской области (0+)

В Чкаловске гостей ждут авиашоу Светланы Капаниной, водные экстрим-трюки, атмосфера 30-х годов и выступление группы «Партизан FM».

8 августа 2026 года в Чкаловске состоится XII фестиваль скоростей «Русские крылья». Об этом сообщили в администрации муниципального округа город Чкаловск.

На открытие масштабного праздника приглашены члены семей выдающихся летчиков и конструкторов: Валерия Чкалова, Георгия Байдукова, Александра Белякова и Ростислава Алексеева. Для посетителей организуют парк отдыха в стиле 30-х годов XX века и ярмарку «Василевский базар». Также в программе — спортивные состязания и рыбацкий турнир «Кубок Чкалова».

Зрители увидят авиашоу «Запредельный пилотаж» с участием семикратной чемпионки мира Светланы Капаниной и шоу спортсменов-экстремалов на воде «Летающие люди». Хедлайнером фестиваля станет фолк-группа «Партизан FM».

Ранее сообщалось, что серия спектаклей пройдёт в Нижнем Новгороде 31 июля — 2 августа (16+).