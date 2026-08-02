В подмосковном Дзержинском открыли цех по производству упаковки

Цех по производству упаковочных материалов начал работать в компании «СК Кварц» в городе Дзержинском Московской области. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Производственное подразделение оборудовано двумя высокопроизводительными машинами. Первая формирует бумажный рукав с возможностью нанесения фирменной печати. Вторая машина завершает процесс производства, формируя готовое изделие с интегрированным дном и специальным клапаном, адаптированным для использования в автоматических фасовочных системах.
На предприятии задействовано восемь квалифицированных специалистов, обеспечивающих непрерывный производственный процесс. За месяц работы цех способен выпускать до 300 тыс. единиц продукции. Открытие этого производственного подразделения является ярким примером успешной реализации стратегии импортозамещения и повышения экономической устойчивости предприятия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.