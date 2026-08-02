Актер Вин Дизель заявил, что расплакался, читая сценарий нового «Форсажа»

Американский актёр Вин Дизель рассказал, что не смог сдержать эмоций после прочтения сценария фильма «Форсаж: Навсегда», премьера которого запланирована на март 2028 года. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
По словам артиста, это лучший сценарий, который ему доводилось читать за последние десятилетия. Дизель признался, что после знакомства с историей у него на глазах появились слёзы.
Ранее актёр уже говорил, что франшиза «Форсаж» остаётся для него очень личной. Во время специального показа фильма на Каннском кинофестивале он признался, что до сих пор тяжело переживает воспоминания о Поле Уокере и уверен, что актёр гордился бы своей дочерью Мидоу.
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