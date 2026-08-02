Актер Вин Дизель заявил, что расплакался, читая сценарий нового «Форсажа»

Ранее актёр уже говорил, что франшиза «Форсаж» остаётся для него очень личной. Во время специального показа фильма на Каннском кинофестивале он признался, что до сих пор тяжело переживает воспоминания о Поле Уокере и уверен, что актёр гордился бы своей дочерью Мидоу.