«Дрожу уже сейчас»: Эдита Пьеха вернётся на сцену в честь 90-летия

Сообщается, что городский комитет по культуре уже выразил готовность поддержать проведение юбилейного вечера. Подготовкой концерта занимаются самые близкие люди певицы — её дочь Илона Броневицкая и внук Стас Пьеха. Кроме того, желание принять участие в праздничном шоу уже выразили Татьяна Буланова и Игорь Корнелюк.
«Я дрожу уже сейчас. Очень волнуюсь, потому что для меня выход на сцену — это всегда волнение, переживание. Не потому, что я трусиха. Нет. Творчество трепещет. Придётся выпить флакон валерьянки», — сказала она.
Ранее Эдита Пьеха впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками в эфире программы. Во время выпуска ей позвонил внук Стас Пьеха, включив громкую связь, чтобы зрители смогли услышать голос легендарной артистки.
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