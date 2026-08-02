День ВДВ в Красноярске: как «крылатая пехота» отметила праздник на Поклонной горе и Татышев — фоторепортаж

В Красноярске 2 августа прошли торжества, посвящённые 96-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск. Утром на Поклонной горе у мемориала воинам-интернационалистам состоялась церемония возложения цветов. Церемония завершилась минутой молчания. Днём празднование продолжится на острове Татышев, где для гостей выступят известные исполнители. Следите за нашим фоторепортажем.