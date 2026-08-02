В Кимовске Тульской области прошел фестиваль настольных экоигр

Также была организована стратегическая игра «Лесополис», которая научила бережному отношению к лесу и показала насколько все взаимосвязано между собой в экосистеме леса. Для ребят постарше была предложена деловая игра Ecologic, где участникам предстояло управлять собственным предприятием, минимизируя его углеродный след и внедряя «зеленые» технологии. Самой динамичной частью стала игра «Сортируем мусор».