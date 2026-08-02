В Кимовске Тульской области прошел фестиваль настольных экоигр

Фестиваль настольных экологических игр состоялся в городе Кимовске Тульской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Кимовского района.
В ходе фестиваля состоялось лото «ЭКОпланета», которое помогло ребятам в игровой форме запомнить редкие виды животных и растений, а также понять взаимосвязи в природе. Игра-ходилка «Экологический патруль» с элементами викторины отправила участников в путешествие по городу будущего, где нужно было решать проблемы загрязнения и находить способы сделать улицы чище.
Также была организована стратегическая игра «Лесополис», которая научила бережному отношению к лесу и показала насколько все взаимосвязано между собой в экосистеме леса. Для ребят постарше была предложена деловая игра Ecologic, где участникам предстояло управлять собственным предприятием, минимизируя его углеродный след и внедряя «зеленые» технологии. Самой динамичной частью стала игра «Сортируем мусор».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.