Благодаря вмешательству прокуратуры жителям Тукаевского района РТ вернули газ

В посёлке Белоус Республики Татарстан произошло массовое отключение газоснабжения. Ситуацией занялась прокуратура Тукаевского района. Сотрудники ведомства провели проверку и установили, что отключение было выполнено по причине неисправности оборудования.
По итогам надзорных мероприятий руководителю ответственной организации внесли официальное представление.
Оперативное вмешательство прокуратуры помогло вернуть газ большинству жителей посёлка. Сейчас районная прокуратура держит на контроле процесс окончательного устранения всех выявленных недочётов с газоснабжением.
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