За год жертвами мошенников стали 1483 хабаровчанина, общий ущерб превысил 842 млн рублей

Классическая мошенническая схема сработала в Комсомольске-на-Амуре. На стационарный телефон 77-летней пенсионерки позвонил лжесотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что женщина стала фигурантом уголовного дела, и потребовал проверить все семейные накопления. Она сразу рассказала дочери, что нужно снимать деньги со счетов. Хотя женщины знали о подобных схемах из СМИ, в панике они выполнили все инструкции. К пенсионерке отправили курьера, которому она передала 800 тысяч рублей.