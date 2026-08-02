В Чкаловске из окна жилого дома выпала девочка, её госпитализировали в ДОБ

В Калининграде из окна жилого дома на улице Беланова выпала школьница. Об этом региональное управление МЧС пишет в своём канале на платформе Макс в воскресенье, 2 августа.
Сообщение экстренным службам передали в 03:00. После падения девочка 2012 года рождения находилась в сознании, её госпитализировали в Детскую областную больницу. Обстоятельства ЧП выясняются.
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