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На дорогах Владимирской области установили 5 комплексов фотовидеофиксации

Они появились в областном центре, Муроме, на трассах М-7, «Волга» и А-10.

Пять комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД появились на дорогах Владимирской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Комплекс во Владимире по ул. Юрьевской установлен в промышленной зоне, где наблюдается интенсивное движение транспортных средств. Комплекс в городе Муроме на ул. Октябрьской позволит обеспечить безопасность пешеходных переходов, так как в этом районе расположены школа и детский сад. Фотовидеофиксация сразу на трассах М-7 «Волга» и А-108 «Московское большое кольцо» позволит контролировать скоростной режим.

Такие комплексы обеспечивают обнаружение и фиксацию превышения установленной скорости, выезда на «встречку», стоянку или остановку на проезжей части. Также они фиксируют движение по обочинам.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.