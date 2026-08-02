На дорогах Владимирской области установили 5 комплексов фотовидеофиксации

Комплекс во Владимире по ул. Юрьевской установлен в промышленной зоне, где наблюдается интенсивное движение транспортных средств. Комплекс в городе Муроме на ул. Октябрьской позволит обеспечить безопасность пешеходных переходов, так как в этом районе расположены школа и детский сад. Фотовидеофиксация сразу на трассах М-7 «Волга» и А-108 «Московское большое кольцо» позволит контролировать скоростной режим.