На дорогах Владимирской области установили 5 комплексов фотовидеофиксации

Пять комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД появились на дорогах Владимирской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Комплекс во Владимире по ул. Юрьевской установлен в промышленной зоне, где наблюдается интенсивное движение транспортных средств. Комплекс в городе Муроме на ул. Октябрьской позволит обеспечить безопасность пешеходных переходов, так как в этом районе расположены школа и детский сад. Фотовидеофиксация сразу на трассах М-7 «Волга» и А-108 «Московское большое кольцо» позволит контролировать скоростной режим.
Такие комплексы обеспечивают обнаружение и фиксацию превышения установленной скорости, выезда на «встречку», стоянку или остановку на проезжей части. Также они фиксируют движение по обочинам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.