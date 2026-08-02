Челябинский троллейбус проехал по вымышленному маршруту ради съёмок комедийного сериала про раджу

Съёмочная площадка развернулась в самом центре Челябинска — на улице Труда возле театра оперы и балета. Главная сложность заключалась в том, что на этом участке полностью отсутствует контактная сеть. Однако транспорт проехал по специально придуманному для кино вымышленному маршруту благодаря функции автономного хода.
В компании «Синара» и официальном сообществе «Челябинский троллейбус» отметили, что гордятся участием техники в съёмках. По их мнению, подобные проекты помогают формировать образ Челябинска как живого, современного и привлекательного для кинематографистов города.
Главную роль в сериале исполняет известный актёр Дмитрий Брекоткин. По сюжету картины обычный челябинский таксист случайно становится обладателем древнего кольца, которое переносит его сознание в тело индийского наследника престола. Оказавшись между двумя совершенно разными мирами, герой получает шанс по-новому взглянуть на свою жизнь, отношения с близкими и самого себя.
Ранее главной площадкой стал местный детский сад, который художники-постановщики превратили в отделение полиции. А первый съёмочный день сериала прошёл в ледовой арене «Трактор». Более сотни жителей Челябинска на целый день стали актёрами массовки: они беззвучно болели за любимую команду, десятки раз переснимали одни и те же сцены, а в финале получили неожиданную возможность.