Челябинский троллейбус проехал по вымышленному маршруту ради съёмок комедийного сериала про раджу

Ранее главной площадкой стал местный детский сад, который художники-постановщики превратили в отделение полиции. А первый съёмочный день сериала прошёл в ледовой арене «Трактор». Более сотни жителей Челябинска на целый день стали актёрами массовки: они беззвучно болели за любимую команду, десятки раз переснимали одни и те же сцены, а в финале получили неожиданную возможность.