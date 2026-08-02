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Новогодние каникулы в 2027 году сократятся до 11 дней

Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней — на один день меньше, чем годом ранее. Это следует из производственного календаря.

Источник: Life.ru

Каникулы начнутся 31 декабря 2026 года и завершатся 10 января 2027 года включительно.

Таким образом, продолжительность новогоднего отдыха сократится с 12 до 11 дней.

После завершения праздничных выходных россияне вернутся к работе 11 января 2027 года.

Ранее в Госдуме вновь предложили сделать 1 сентября нерабочим днём для родителей школьников. Председатель комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что поддержит соответствующий законопроект, если его внесут на рассмотрение, отметив, что подобные инициативы ежегодно получают отрицательные заключения правительства.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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