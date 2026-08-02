175 дронов ВСУ пытались атаковать российский город прошедшей ночью

За минувшие сутки над Брянской областью уничтожены 175 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.
В ликвидации дронов участвовали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники Брянского ЛО МВД на транспорте и спецподразделения Росгвардии.
Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
Ранее «МК» сообщал, что за ночь силы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников над 13 регионами. Над Ростовской областью в ночь на 2 августа сбили почти 150 дронов. Массированной атаке подверглась и Саратовская область. К сожалению, жертв избежать не удалось. Погибли два человека.