175 дронов ВСУ пытались атаковать российский город прошедшей ночью

Ранее «МК» сообщал, что за ночь силы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников над 13 регионами. Над Ростовской областью в ночь на 2 августа сбили почти 150 дронов. Массированной атаке подверглась и Саратовская область. К сожалению, жертв избежать не удалось. Погибли два человека.