Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

175 дронов ВСУ пытались атаковать российский город прошедшей ночью

За минувшие сутки над Брянской областью уничтожены 175 украинских беспилотников самолетного типа.

За минувшие сутки над Брянской областью уничтожены 175 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

В ликвидации дронов участвовали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники Брянского ЛО МВД на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее «МК» сообщал, что за ночь силы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников над 13 регионами. Над Ростовской областью в ночь на 2 августа сбили почти 150 дронов. Массированной атаке подверглась и Саратовская область. К сожалению, жертв избежать не удалось. Погибли два человека.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше