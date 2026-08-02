Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу экстремистского «Миротворца»

Гендиректора Wildberries & Russ Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ).

Гендиректора Wildberries & Russ Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ).

Авторы ресурса обвиняют предпринимательницу в публичной поддержке боевых действий России на Украине, финансировании и организации логистического обеспечения российских подразделений.

ВС Украины с 18 июля атакуют склады Wildberries. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что объекты использовались в цепочках поставок комплектующих для дронов и навигационного оборудования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эту информацию. Татьяна Ким заявляла, что все представленные на WB товары есть и на других мировых маркетплейсах — например, Amazon и Alibaba.

Сайт «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ) содержит базу персональных данных людей, которые, по мнению его авторов, угрожают национальной безопасности Украины. Интернет-ресурс заблокирован на территории России.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше