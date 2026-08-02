Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу экстремистского «Миротворца»

ВС Украины с 18 июля атакуют склады Wildberries. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что объекты использовались в цепочках поставок комплектующих для дронов и навигационного оборудования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эту информацию. Татьяна Ким заявляла, что все представленные на WB товары есть и на других мировых маркетплейсах — например, Amazon и Alibaba.