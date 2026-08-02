Депутат парламента Великобритании Джек Лопрести ушел из политики и вступил в националистическую бригаду «Азов»* Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Мы — Украина» в Telegram.
До 2025 года Лопрести занимал пост замглавы Консервативной партии. По завершению своей политической карьеры он назвал националистическую бригаду ВСУ «символом устойчивости и бескомпромиссности».
Ранее стало известно, что Лопрести вступил в интернациональный легион ВСУ, где занимался международными отношениями, дипломатией, закупкой вооружения, а также работой с ветеранами и благотворительными организациями.
Напомним, ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал решение Великобритании пригласить на неформальное заседание по «формуле Аррии» по вопросам Украины Валерия Горишнего, который ранее состоял в националистическом батальоне «Азов»*.
*Запрещенная в России террористическая организация.