Колышек и куча гранита: началась подготовка нового места для памятника Невскому в Волгограде

Напомним, что решение о переносе памятника Александру Невскому на другое место было принято в рамках реконструкции Площади павших борцов. Бронзовую скульптуру под присмотром скульптора Сергея Щербакова демонтировали и увезли на комбинате «Лит Арт» в Жуковском, где ее почистят. Монумент также ждут изменения — у Александра Невского появится щит в руке.