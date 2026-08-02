Новые поезда на МЦД получили имя «Королек»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. «Активные граждане» выбрали имя «Королек» для новых железнодорожных поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«К празднику (День железнодорожника — ред.) стало известно и новое имя поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые работают на Московских центральных диаметрах и Ярославском направлении… Большинство выбрало имя “Королек”, — написал Собянин в своей канале на платформе “Макс”.
Мэр уточнил, что в голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие более 136 тысяч москвичей.
«Сегодня по маршрутам Центрального транспортного узла курсируют уже свыше 215 таких составов», — подчеркнул он.