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Новые поезда на МЦД получили имя «Королек»

Собянин: жители Москвы выбрали имя «Королёк» для новых поездов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. «Активные граждане» выбрали имя «Королек» для новых железнодорожных поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К празднику (День железнодорожника — ред.) стало известно и новое имя поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые работают на Московских центральных диаметрах и Ярославском направлении… Большинство выбрало имя “Королек”, — написал Собянин в своей канале на платформе “Макс”.

Мэр уточнил, что в голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие более 136 тысяч москвичей.

«Сегодня по маршрутам Центрального транспортного узла курсируют уже свыше 215 таких составов», — подчеркнул он.

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