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Китайские журналисты посетили город Калязин в Тверской области

Они побывали в сафари-парке «Бизоний берег» и на колокольне Николаевского собора.

Источник: Национальные проекты России

Совместный медиатур журналистов информационных агентств ТАСС и китайского «Синьхуа» был организован в городе Калязине Тверской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате правительства региона.

В медиатуре «Дорогами дружбы: сохраняя прошлое, стремясь в будущее» приняли участие 25 представителей ТАСС и агентства «Синьхуа». В их числе — корреспонденты, фото- и видеооператоры. В Калязине они посетили сафари-парк «Бизоний берег» и побывали на самой известной городской достопримечательности, памятнике истории и архитектуры — колокольне Николаевского собора.

Кроме того, во время совместного медиатура представители информационных агентств России и Китая посетят Ярославль, Иваново, Владимир и Муром. Ответный медиатур в Китайской Народной Республике планируют организовать в августе.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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