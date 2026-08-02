Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске спасли двух заблудившихся в лесу женщин

Сразу две женщины заблудились в лесах под Красноярском, рассказали в КГКУ «Спасатель».

Сразу две женщины заблудились в лесах под Красноярском, рассказали в КГКУ «Спасатель».

В районе Торгашино потерялась 62-летняя женщина. К счастью, она смогла дозвониться до диспетчера 112, после чего спасатели помогли ей выйти к своему автомобилю.

А вечером в субботу специалисты отправились на поиски еще одной женщины, заблудившейся в лесу под Минино. Местную жительницу удалось найти ночью и передать полицейским.

Спасатели напоминают, что перед походом в лес важно сообщить близким свой маршрут и примерное время возвращения, взять с собой запас воды и полностью заряженный телефон. Также рекомендуется выбирать яркую одежду — так человека легче заметить во время поисков.