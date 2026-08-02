В Красноярске спасли двух заблудившихся в лесу женщин

Сразу две женщины заблудились в лесах под Красноярском, рассказали в КГКУ «Спасатель».
В районе Торгашино потерялась 62-летняя женщина. К счастью, она смогла дозвониться до диспетчера 112, после чего спасатели помогли ей выйти к своему автомобилю.
А вечером в субботу специалисты отправились на поиски еще одной женщины, заблудившейся в лесу под Минино. Местную жительницу удалось найти ночью и передать полицейским.
Спасатели напоминают, что перед походом в лес важно сообщить близким свой маршрут и примерное время возвращения, взять с собой запас воды и полностью заряженный телефон. Также рекомендуется выбирать яркую одежду — так человека легче заметить во время поисков.