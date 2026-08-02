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В Ростовской области около тысячи семей обратились в пункт проката для младенцев

В донском регионе родители могут взять на время все самое необходимое для малыша.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с начала года около тысячи семей обратились в пункт проката для новорожденных. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Пункты проката для самых маленьких членов семьи открыты в каждом муниципалитете региона. В них родители могут взять детские кроватки, ванночки, пеленальные столики, коляски, в том числе для двойняшек, манежи, стульчики для кормления, автокресла, ходунки, электрокачели, подогреватели бутылочек, стерилизаторы для детской посуды.

— На одного ребенка можно получить до трех предметов первой необходимости, — говорится в сообщении.

Мерой поддержки могут воспользоваться студенческие, молодые, многодетные семьи, родители-одиночки, мамы и папы с детьми-инвалидами, участники СВО, а также один из родителей, не состоящий в зарегистрированном браке.

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