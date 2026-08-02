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На Дону в аварии погиб 17-летний мотоциклист

В субботу вечером в хуторе Почтовый Ростовской области столкнулись автомобиль и мотоцикл, погиб 17-летний водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Источник: Коммерсантъ

В субботу вечером в хуторе Почтовый Ростовской области столкнулись автомобиль и мотоцикл, погиб 17-летний водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Около 20:45 водитель мотоцикла Honda при обгоне движущегося впереди транспорта столкнулся с автомобилем Lada, который поворачивал налево. Несовершеннолетний водитель мотоцикла скончался от полученных травм на месте происшествия.

В Госавтоинспекции Ростовской области напоминают, что полноценная категория «А» доступна только с 18 лет и просят родителей не передавать подросткам мототехнику до получения водительских прав соответствующей категории.