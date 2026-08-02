Только солнце и перистые облака: прогноз погоды в Калининграде и области на воскресенье

В воскресенье, 2 августа, в регионе будет сухо и умеренно тепло. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.
Днём воздух прогреется до +20…+23, у побережья — до +19…+21. В Калининграде и на западе региона будет малооблачно, по небу пройдут высокие перистые полосы. На востоке и в континентальной части области солнце будет появляться реже.
Дождей синоптики не прогнозируют, ветер будет слабым и умеренным. К вечеру небо по всей области прояснится, после заката температура опустится до +13…+16.
По данным метеостанции Храброво, сейчас воздух прогрелся до +19. Западный ветер дует со скоростью 5 м/с, влажность составляет 83%, атмосферное давление — 1019 гПа. Солнце взошло в 4:39 и зайдёт в 20:38.
Синоптики считают, что со следующей недели в Калининградскую область вернётся тепло — воздух прогреется до +24…+27.