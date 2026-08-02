Код нации. Чем живёт еврейская община Волгограда

И, конечно, бьет ключом творческое начало: так, еще в 2003 г. был образован известный вокально-хоровой коллектив «Левавот Ширим», который объединяет девушек от 11 до 17 лет. Его бессменный художественный руководитель Татьяна Кутузова. В репертуаре — народные еврейские песни, популярные детские песни российских композиторов, композиции о войне. Поют девушки на иврите, идише, русском и английском. «Коллектив был создан с целью приобщения детей к традиции еврейского народа, изу­чению родного языка и популяризации еврейской ивритской и идишской культуры, — говорит Яэль Иоффа. — Нам важно, чтобы дети и подростки стали продолжателями, достойными наследниками богатой еврейской культуры. Воспитание уважения к истокам, к традициям своего народа может быть разным, но культурные ценности и творчество являются самыми яркими, запоминающимися и эффективными уроками для детей и подростков. Каждый человек должен сознавать, что он — представитель народа, имеющего свою историю, культуру, и в то же время — гражданин России».