Чем живёт еврейская община Волгограда

Первой задачей, вспоминает Яэль Иоффе, стало возвращение исторического здания. Решением Горсовета 26.12.2002 г. историческое здание на ул. Балахнинской нулевой балансовой принадлежностью передано в бессрочное безвозмездное пользование Общине. Причем интересно, что имя у нашей синагоги появилось гораздо раньше — в мае 2001 г. на общем собрании Общины было принято решение, что Волгоградская синагога будет носить имя уникального человека — Давида Ильича Колотилина — «Бейт Давид» — «Дом Давида», как раз в эти дни его душа покинула этот мир. И только через 1,5 года синагога действительно объединила в себе и ИМЯ и МЕСТО. Ну и очередная задача «со звездочкой» — восстановить синагогу. В 2003—2007 гг. включая научные исследования, работы провели масштабные: в тот период их стоимость составила свыше 7,5 млн долларов. Все деньги были из внебюджетных источников.