Чем живёт еврейская община Волгограда

История формирования в Волгоградской области еврейской общины уходит корнями в XIX век. В Царицыне с развитием Царицинской ярмарки стало расти и еврейское население, с 1888 г. предпринимались попытки открыть синагогу, успехом они завершились 17.10.1894 г. — с этой даты отсчитывает историю синагога и община, возникшая в Зацарицинском фордштате в доме купца Дормана. Здание с характерными особенностями в архитектуре сохранилось по сей день и почти четверть века используется по назначению.
Возрождение.
Возрождение активной жизни еврейской жизни началось в 1999 г., когда в Волгоград приехал раввин Залман Иоффе с супругой (рабанит) Яэль Иоффе и детьми.
«Волгоград тогда оставался единственным городом-миллионником, в котором не было никаких еврейских организаций, — вспоминает председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе. — Вокруг нас тогда объединились люди, которые стремились к духовному росту, хотели изменить мир вокруг себя к лучшему».
Через месяц после нашего приезда была зарегистрирована религиозная организация ортодоксального иудаизма, которая вошла в качестве члена в Федерацию еврейских общин России, Общинный центр как общественная благотворительная организация на несколько месяцев моложе.
Первой задачей, вспоминает Яэль Иоффе, стало возвращение исторического здания. Решением Горсовета 26.12.2002 г. историческое здание на ул. Балахнинской нулевой балансовой принадлежностью передано в бессрочное безвозмездное пользование Общине. Причем интересно, что имя у нашей синагоги появилось гораздо раньше — в мае 2001 г. на общем собрании Общины было принято решение, что Волгоградская синагога будет носить имя уникального человека — Давида Ильича Колотилина — «Бейт Давид» — «Дом Давида», как раз в эти дни его душа покинула этот мир. И только через 1,5 года синагога действительно объединила в себе и ИМЯ и МЕСТО. Ну и очередная задача «со звездочкой» — восстановить синагогу. В 2003—2007 гг. включая научные исследования, работы провели масштабные: в тот период их стоимость составила свыше 7,5 млн долларов. Все деньги были из внебюджетных источников.
Так здание синагоги удалось сохранить, причем если внешне оно выглядит как старинное, то внутри — современный комфорт. Ровно через 10 лет 26.12.2012 г. здание синагоги было передано в собственность Волгоградской еврейской религиозной общине.
Это здание стало для общины большим общим домом, где всем хватает места и всегда кипит жизнь: здесь, помимо молельного зала, размещаются образовательные и культурные проекты, проводятся праздничные и игровые мероприятия, уроки, действует библиотека, клубы и много другое.
«Память должна стать щитом».
Но на этом в общине не остановились. Здесь особое отношение к памяти, к трагической истории своего народа.
«Мы решили благоустроить примыкающий к синагоге земельный участок, — говорит главный раввин Волгограда и Волгоградской области Залман Иоффе. — Был объявлен сбор пожертвований, избран общественный совет. Решено было разбить сквер и посвятить его 70-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом».
Это начинание поддержала мэрия Волгограда, а также власти области. Торжественное открытие сквера памяти и дружбы состоялось 22 июня 2014 г. Здесь каждый год проходят памятные мероприятия. В общине уверены — это место помогает сплотить людей разных национальностей и вероисповеданий. Оно напоминает об общем героическом прошлом нашего региона, страны в целом, а также о том, что за свободу и независимость сражались в едином строю бойцы самых разных национальностей.
Отдельная тема для Волгоградского еврейского общинного центра — это сохранение памяти жертв холокоста. В период оккупации региона фашистами в столице области происходили массовые расстрелы еврейского населения.
Такое скорбное место находится в центре Волгограда, там сейчас сквер им. 8 Марта — здесь в годы войны располагалась немецкая комендатура. Такое нельзя забывать никогда, убеждены в общине.
9 ноября 2021 г., в Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, на этом месте на средства Волгоградского еврейского общинного центра был открыт памятный знак в виде шестиконечной звезды Давида. И теперь ежегодно 27 января, в День памяти жертв Холокоста, здесь проходит траурный митинг. Всего же на территории Волгоградской области и Республики Калмыкии еврейская община и Общинный центр установили 10 памятных знаков на местах массовых расстрелов еврейского населения в период временной немецко-фашисткой оккупации.
«Мы продолжаем искать и собирать архивные факты, связанные с холокостом, для того, чтобы передать эту память молодому поколению, — отмечает Яэль Иоффе. — Особенно это стало актуально в связи с героизацией фашизма и коллаборационизма в отдельных странах сегодня. Память должна стать нашим щитом и уберечь от повторения подобного в будущем».
Яркие и талантливые.
Память о прошлом в общине активно передают молодому поколению — яркому, талантливому, любознательному. Обучают детей в общеобразовательной школе «Ор Авнер». Это частное образовательное учреждение с этнокультурным компонентом, где изучают иврит, историю и традиции народа. А еще есть воскресный клуб J-FUTURE, подростковый клуб ENERJEW, молодежный проект ЯХАД — ВМЕСТЕ.
Благодаря тесным семейным контактам, крепким связям между людьми разных поколений в общине реализуется целый ряд различных социальных, образовательных, творческих проектов. Здесь издаётся газета «Шофар Поволжья», в волонтерскую деятельность вовлекаются студенты и подростки, активно развивается благотворительная поддержка: для семей собирают продуктовые наборы, одежду, оказывают разнообразную помощь тем, кто в ней нуждается.
И, конечно, бьет ключом творческое начало: так, еще в 2003 г. был образован известный вокально-хоровой коллектив «Левавот Ширим», который объединяет девушек от 11 до 17 лет. Его бессменный художественный руководитель Татьяна Кутузова. В репертуаре — народные еврейские песни, популярные детские песни российских композиторов, композиции о войне. Поют девушки на иврите, идише, русском и английском.
«Коллектив был создан с целью приобщения детей к традиции еврейского народа, изучению родного языка и популяризации еврейской ивритской и идишской культуры, — говорит Яэль Иоффа. — Нам важно, чтобы дети и подростки стали продолжателями, достойными наследниками богатой еврейской культуры. Воспитание уважения к истокам, к традициям своего народа может быть разным, но культурные ценности и творчество являются самыми яркими, запоминающимися и эффективными уроками для детей и подростков. Каждый человек должен сознавать, что он — представитель народа, имеющего свою историю, культуру, и в то же время — гражданин России».
Татьяна Кутузова руководит и мужским вокальным коллективом «Гвура», который объединяет юношей от 10 до 17 лет. В его репертуаре также музыкальные произведения на иврите, идише, русском языке.
«Адар» — коллектив, которым руководит прославленная певица, заслуженная артистка России Анна Девяткина. Все творческие коллективы общины — дипломанты и лауреаты городских и региональных конкурсов и фестивалей.
Открыты всему миру.
В еврейской общине — свой уклад жизни, традиции, обычаи, которые неукоснительно соблюдаются.
«Мы живем по еврейскому календарю, — объясняет Яэль Иоффе. — Так, сегодня на дворе 5786 год от сотворения мира. У нас есть свои требования к одежде, связанные с законами цниюта (скромности). Блюда готовятся в соответствии с законами кашрута — это тоже целый большой раздел знаний. Вообще в еврейской истории национальные и религиозные традиции сложно разделить. Есть шутка, что слову “Культура” имеет ивритские корни “коль Тора” — вся Тора, но как известно в каждой шутке, есть доля шутки…».
Национальными традициями пронизан весь быт евреев: так, у них действует особая церемония помолвки, свадьбы — хупы, когда молодые встают под свадебный балдахин. Сохраняется обычай обрезания младенцев-мальчиков, выкуп первенца, наречение еврейским именем. Похороны также имеют строго установленный церемониал, и в городе есть отдельные вероисповедальные участки для погребения умерших евреев.
На постоянной связи с общиной, по словам Яэль Иоффе, находится порядка 2000 человек.
«Нас объединяют несколько очень сильных, с богатой историей организаций: и религиозных, и общественных, и благотворительных, и образовательных», — подчеркивает рабанит Иоффе. — Это позволяет сохранить веру, традиции, обычаи, язык нашего народа".
При всем том, что община живет насыщенной жизнью с ярко выраженным национальным колоритом, здесь всегда рады гостям. Волгоградцев приглашают на праздники, устраивают для них экскурсии по синагоге, встречают концертами и вкусными угощениями. Здесь уверены: можно гармонично совмещать открытость миру и свою национальную идентичность, ведь все мы живем на одной волгоградской земле.