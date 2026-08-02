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В Магаданской области прошёл фестиваль «Клёвая Колыма — 2026»

Более 130 магаданцев ловили рыбу спиннингом, для гостей организовали концерт и викторины.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области состоялся большой рыбацкий праздник — фестиваль «Клёвая Колыма — 2026». Мероприятие собрало любителей рыбной ловли на берегу живописной реки. Участники могли испытать удачу, почувствовать азарт борьбы с сильной рыбой и провести день в отличной компании. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Фестиваль включал командные соревнования по рыболовству в дисциплине «ловля спиннингом с берега». Участие было бесплатным. Более 130 человек попробовали свои силы в этом увлекательном занятии.

Организаторы подготовили насыщенную программу не только для участников. Для детей и болельщиков проводили конкурсы и викторины, выступали творческие коллективы. Главным угощением стала ароматная уха, которую сварили прямо на берегу.

В Департаменте рыбного хозяйства Магаданской области отметили, что фестиваль прошёл в тёплой и душевной атмосфере. Гости получили заряд ярких эмоций, а погода порадовала всех присутствующих.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru