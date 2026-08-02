В Благовещенском районе Башкирии установили комплекс видеомониторинга

Комплекс видеомониторинга лесных пожаров «Лесохранитель» начал работать в Благовещенском районе Республики Башкортостан по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районной администрации.
Новый комплекс способен автоматически обнаруживать задымление на расстоянии до 25 километров и передавать диспетчерским службам сигнал с координатами очага возгорания с точностью до 200 метров. Это позволяет значительно сократить время реагирования и оперативно направить силы для ликвидации пожара на начальной стадии. Всего в регионе функционируют 25 комплексов «Лесохранитель», а в 2026 году их количество увеличится еще на 47.
«Установка системы “Лесохранитель” на территории Благовещенского района позволит повысить эффективность мониторинга лесного фонда и существенно сократить время обнаружения возможных возгораний. Чем раньше выявлен пожар, тем больше шансов предотвратить его распространение, сохранить лесные ресурсы и обеспечить безопасность жителей», — отметил заместитель главы администрации Благовещенского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Антон Медведев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.