В Благовещенском районе Башкирии установили комплекс видеомониторинга

Новый комплекс способен автоматически обнаруживать задымление на расстоянии до 25 километров и передавать диспетчерским службам сигнал с координатами очага возгорания с точностью до 200 метров. Это позволяет значительно сократить время реагирования и оперативно направить силы для ликвидации пожара на начальной стадии. Всего в регионе функционируют 25 комплексов «Лесохранитель», а в 2026 году их количество увеличится еще на 47.