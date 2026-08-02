В Рыбинске Ярославской области обновят около километра тепловых сетей

Примерно километр тепловых сетей отремонтируют в городе Рыбинске Ярославской области в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
«В рамках капремонта полностью заменили трубопроводы диаметром от 50 до 300 миллиметров. Общая протяженность новых коммуникаций составила 950 метров. Кроме того, восстановлены строительные части каналов и тепловых камер. Мы изменили сам подход к развитию исторических городов: сначала под землей укладываем современные коммуникации, а уже потом делаем благоустройство», — подчеркнул Михаил Евраев.
Модернизация уже затронула участки на улицах Крестовой, Стоялой, а также в Преображенском и Вознесенском переулках. Остается завершить ремонт в Вознесенском переулке — на отрезке от Стоялой до Преображенского. Как отметил заместитель председателя правительства региона — министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, для повышения надежности системы используют современные материалы: сталь в пенополиуретановой изоляции и трубы из сшитого полиэтилена.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.