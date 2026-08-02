В Рыбинске Ярославской области обновят около километра тепловых сетей

Модернизация уже затронула участки на улицах Крестовой, Стоялой, а также в Преображенском и Вознесенском переулках. Остается завершить ремонт в Вознесенском переулке — на отрезке от Стоялой до Преображенского. Как отметил заместитель председателя правительства региона — министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, для повышения надежности системы используют современные материалы: сталь в пенополиуретановой изоляции и трубы из сшитого полиэтилена.