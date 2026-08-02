В Новороссийске 2 августа прогремят выстрелы в честь Дня ВДВ

«Стрельба из холостых орудий станет частью театрализованных реконструкций исторического и современного боя в рамках военно-патриотического мероприятия от “Союза патриотов” города-героя Новороссийска в честь Дня ВДВ. Мероприятие начнется в 16:00 в селе Мысхако у мемориала “Колодец жизни”», — предупредили в мэрии города.