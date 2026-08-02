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В Новороссийске 2 августа прогремят выстрелы в честь Дня ВДВ

Жителей и гостей Новороссийска предупредили о выстрелах.

Источник: Комсомольская правда

Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять полное спокойствие. Сегодня во второй половине дня в пригороде города-героя будут слышны громкие хлопки и залпы орудий.

Стрельба станет частью праздничной программы, подготовленной активистами местного «Союза патриотов» в честь Дня Воздушно-десантных войск. Для зрителей устроят театрализованную реконструкцию эпизодов как исторического, так и современного боя.

Шоу развернется в легендарном селе Мысхако, а все задействованное в нем оружие будет стрелять исключительно безопасными холостыми зарядами.

«Стрельба из холостых орудий станет частью театрализованных реконструкций исторического и современного боя в рамках военно-патриотического мероприятия от “Союза патриотов” города-героя Новороссийска в честь Дня ВДВ. Мероприятие начнется в 16:00 в селе Мысхако у мемориала “Колодец жизни”», — предупредили в мэрии города.

Горожан и гостей курорта убедительно просят не пугаться звуков выстрелов и не распространять ложную информацию. Мероприятие полностью согласовано и проводится под контролем специалистов.