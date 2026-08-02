Спасатели устраняют последствия непогоды в Гродненской и Минской областях

«Вследствие прохождения грозового фронта и обильного выпадения осадков произошло подтопление улиц, придорожной территории, подвальных помещений жилых домов и административных зданий в городе Гродно», — говорится в официальном Telegram-канале министерства.
Сотрудники МЧС 47 раз выезжали на помощь для откачки воды.
Стихия также нанесла ущерб имуществу: в Гродненской области повреждены крыши 20 сельскохозяйственных построек — 11 в Волковысском и 9 в Берестовицком районах. Кроме того, повреждены кровли трех частных домов: двух в Слониме и одного — в деревне Коневцы Зельвенского района.
Всего зафиксировано 169 случаев падения деревьев: 160 в Гродненской и 9 — в Минской области. Спасатели оперативно провели их распиловку и уборку.
По оперативной информации, обошлось без пострадавших.
В ведомстве добавили, что мониторинг погодной обстановки продолжается.