Голубые береты и тельняшки: посмотрите, как в Хабаровске отметили День ВДВ 2026

У монумента «голубые береты» возложили цветы и почтили память павших товарищей. Без пафоса, без лишних слов. Хабаровские десантники не поддерживают шумные гуляния с купанием в фонтанах — такие развлечения они считают недостойными. После церемонии они отправились на кладбище, чтобы навести порядок на секторе, где покоятся их боевые братья. А после — до самой темноты кружили по городу, махали флагами, выкрикивая: «За ВДВ!, Никто кроме нас!».