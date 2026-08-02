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Голубые береты и тельняшки: посмотрите, как в Хабаровске отметили День ВДВ 2026

В Хабаровске воскресенье выдалось по-настоящему торжественным. Здесь отмечали День Воздушно-десантных войск. Утро началось с молебна пророку Илии — небесному покровителю десантников. После службы колонна направилась Крестным ходом к мемориалу «Черный тюльпан». Впереди несли икону святого Илии Пророка. Участники шествия пояснили: этот образ олицетворяет духовную опору, к которой они обращаются перед выполнением боевых задач.

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В Хабаровске воскресенье выдалось по-настоящему торжественным. Здесь отмечали День Воздушно-десантных войск. Утро началось с молебна пророку Илии — небесному покровителю десантников. После службы колонна направилась Крестным ходом к мемориалу «Черный тюльпан». Впереди несли икону святого Илии Пророка. Участники шествия пояснили: этот образ олицетворяет духовную опору, к которой они обращаются перед выполнением боевых задач.

У монумента «голубые береты» возложили цветы и почтили память павших товарищей. Без пафоса, без лишних слов. Хабаровские десантники не поддерживают шумные гуляния с купанием в фонтанах — такие развлечения они считают недостойными. После церемонии они отправились на кладбище, чтобы навести порядок на секторе, где покоятся их боевые братья. А после — до самой темноты кружили по городу, махали флагами, выкрикивая: «За ВДВ!, Никто кроме нас!».