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В аэропорту Перми задерживаются несколько рейсов из-за атаки беспилотников

Задержки коснулись как российских так и международных рейсов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Большое Савино изменилось расписание ряда рейсов. Причиной стала временная приостановка работы аэропорта из-за атаки беспилотников.

Примерно на два часа задерживаются дневные рейсы из Перми в Москву и Санкт-Петербург. На такое же время перенесены и прилеты самолетов из этих городов в Пермь.

Кроме того, позже запланированного времени отправятся рейсы в Сургут и Шарм-эль-Шейх. При этом рейс на египетский курорт был перенесен еще до введения временных ограничений.

Самолет «Аэрофлота» рейса СУ 1201 должен вылететь из Перми около 15:00 вместо прежнего времени. Рейс FV 6296 авиакомпании «Россия» также задержан примерно на два часа и отправится ориентировочно в 17:35.

Рейс FV 6584 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург вместо запланированных 14:20 вылетит в 16:20.

Также изменилось расписание рейса ЮТ 206 авиакомпании «ЮТэйр» в Сургут — его вылет перенесен с 13:30 на 15:30.

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