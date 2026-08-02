Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили прием и отправку рейсов

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 635 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 16 регионов России, включая Краснодарский край, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Информацию об этом распространило Министерство обороны РФ. Одновременно в Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию информации об атаках беспилотных летательных аппаратов, работе средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и специальных служб, включая сведения о военных объектах и объектах инфраструктуры. За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. руб.