Сергей Аксенов поздравил железнодорожников Крыма с профессиональным праздником. Глава республики отметил их высокий профессионализм и мужество в условиях регулярных атак со стороны ВСУ.
— Крымская железная дорога — одна из ключевых основ транспортной инфраструктуры региона. Стабильная работа железнодорожного транспорта особенно важна в условиях приостановки авиасообщения и вражеских атак на логистику, — сказал Аксенов.
Глава Крыма поблагодарил работников отрасли за самоотверженный труд и вклад в обеспечение безопасности пассажиров.
Свой профессиональный праздник железнодорожники отмечают в первое воскресенье августа.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше