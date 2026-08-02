«КМЗ» официально предложили восстановить здание администрации мукомольного завода

Региональная Служба госохраны объектов культурного наследия сделала официальное предложение руководству акционерного общества «Калининградский мукомольный завод» восстановить разрушенное здание администрации мукомольного завода. «Разумное предложение» было опубликовано 1 августа на странице Службы «ВКонтакте».
«На наше Предписание № 4 от 08.07.2026 по приостановке работ получили от собственника снесенного объекта возражения. Их смысл вкратце: “ничего нет уже, приостанавливаться бессмысленно; раздел по обеспечению сохранности рядом стоящего ОКН тоже нет смысла делать”, — сообщили представители Службы. — Есть в полученном ответе значительная доля лукавства, но изложенные доводы мы обязаны рассмотреть без эмоций и сформулировать свою позицию. 29 июля письменно ее сформулировали».
Чиновники Службы отметили, что собственнику необходимо исполнить требования, перечисленные в ранее направленном в его адрес предписании «в целях снижения общественного резонанса, вызванного сносом здания с кадастровым номером 39:15:111605:83».
В частности, руководству АО «КМЗ» предложили следующее:
1. Провести комплекс мероприятий по фиксации, анализу и сортировке сохранившихся элементов (фундамента, остатков конструкций и материалов), чтобы исключить утрату возможных историко-культурных ценностей, представить отчёт в Службу;
2. Рассмотреть вопрос о восстановлении облика утраченного здания в рамках мероприятий по сохранению историко-градостроительной среды на основании архивных материалов, обмерных чертежей и фотодокументов;
3. Разработать раздел обеспечения сохранности при проведении работ по восстановлению здания на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание мельницы», 1890 год, г. Калининград, Правая набережная, д. 15.
«Теперь будет надеяться на реальную социальную ответственность калининградских предпринимателей», — добавили в Службе.
Напомним, что 7 июля «Новому Калининграду» стало известно о начале сноса исторического здания администрации мукомольного завода на Правой набережной. В тот же день сразу несколько городских пабликов (в их числе «Культурная индустриализация» и ряд других) призвали к бойкоту продукции компании «Русский Хлеб», так как сносом занималось предприятие «КМЗ», являющееся одним из юрлиц компании.
8 июля представители компании «Русский Хлеб» опубликовали свое обращение к жителям, в котором заявили, что «команда “Русского хлеба” не имеет никакого отношения к сносам, а круглосуточно занимается выпуском хлеба».
Отметим, что 7 июля в приёмной компании «Русский хлеб» «Новому Калининграду» сообщили, что демонтируемый объект принадлежит одному из юридических лиц предприятия. При этом от подробного оперативного комментария в компании отказались, предложив написать официальный запрос.
8 июля начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации Калининграда Константин Золошков заявил «Новому Калининграду», что историческое здание администрации мукомольного завода необходимо восстановить, а утраченные в ходе демонтажа элементы — воссоздать.
Позднее стало известно, что собственник дома № 15 (администрация мукомольного завода) заранее предупредил о сносе, направив в мэрию соответствующее уведомление.
В конце июля сотрудниками Службы было обследовано здание вальцовой мельницы на Правой набережной, построенное в 1890 году и имеющее статус объекта культурного наследия местного значения. Чиновники выяснили, что памятник находится в «катастрофическом состоянии».