«КМЗ» официально предложили восстановить здание администрации мукомольного завода

«На наше Предписание № 4 от 08.07.2026 по приостановке работ получили от собственника снесенного объекта возражения. Их смысл вкратце: “ничего нет уже, приостанавливаться бессмысленно; раздел по обеспечению сохранности рядом стоящего ОКН тоже нет смысла делать”, — сообщили представители Службы. — Есть в полученном ответе значительная доля лукавства, но изложенные доводы мы обязаны рассмотреть без эмоций и сформулировать свою позицию. 29 июля письменно ее сформулировали».