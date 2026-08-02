Десантники разных поколений выстроились в парке Волгограда

Сегодня, 2 августа, в России отмечают День ВДВ. В Волгограде, как передает ИА «Высота 102», торжественные мероприятия начались в парке имени Гагарина в Краснооктябрьском районе, где установлен бюст Героя Советского Союза Василия Маргелова — он считается основателем Воздушно-десантных войск.