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В Красноярске до конца 2026 года отремонтируют три библиотеки

Учреждения обновят при поддержке краевого бюджета по программе «Библиотеки будущего».

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске до конца 2026 года обновят три детских библиотеки: «Лукоморье» в центре и микрорайоне Северный, а также учреждение в поселке Березовка. Как сообщил мэр Сергей Верещагин в своих социальных сетях, в первых двух заменят инженерные сети, окна и двери, установят системы безопасности и обновят книжный фонд.

Библиотека в Березовке получит имя Корнея Ивановича Чуковского. Подрядчик зайдет на объект уже на следующей неделе. Учреждения обновят при поддержке краевого бюджета по программе «Библиотеки будущего».

Сейчас в большом Красноярске 55 библиотек (капитально отремонтировали 27). В рамках договоров КРТ в городе планируют построить еще пять учреждений.