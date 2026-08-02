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Причиной смерти водителя маршрутки на улице Республиканской могла стать жара

Такую версию озвучили нижегородские медики.

Источник: Комсомольская правда

Утром 25 июля в Нижнем Новгороде произошла страшная авария — водитель маршрутки № 70 протаранил остановку на улице Республиканской. Лишь по счастливой случайности никто не попал под колеса автобуса. По предварительным данным, перед аварией водитель автобуса потерял сознание и умер. К расследованию обстоятельств трагедии сразу подключилась трудовая инспекция. Свою версию выдвинули и нижегородские медики — одной из причин смерти водителя могла стать жаркая погода.

— По стране всплеск случаев, когда водители теряют сознание за рулём, — отметил в своем телеграм-канале «Бокал прессека» главный редактор ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов. — Отчасти виновата жаркая и душная погода. У водителей нередко случается тепловой синкопе: от жары сосуды расширяются, а при долгом сидении кровь застаивается в ногах. Давление резко падает, мозг недополучает кислород — и человек «в отрубе».

По мнению медиков, чтобы избежать такого развития событий, водителю необходимо регулярно проветривать салон. При этом важно соблюдать баланс между температурой за окном и внутри салона — разница не должна превышать 5−7 градусов. Так что увлекаться кондиционерами тоже не стоит. А вот пить воду нужно обязательно — она спасает организм от обезвоживания.