Причиной смерти водителя маршрутки на улице Республиканской могла стать жара

По мнению медиков, чтобы избежать такого развития событий, водителю необходимо регулярно проветривать салон. При этом важно соблюдать баланс между температурой за окном и внутри салона — разница не должна превышать 5−7 градусов. Так что увлекаться кондиционерами тоже не стоит. А вот пить воду нужно обязательно — она спасает организм от обезвоживания.