В Курской области состоялся фестиваль «Семейное лето»

Фестиваль проекта «Семейное лето» проходил с 25 по 27 июля в Курской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном комитете молодежной политики.
Участниками стали активные молодые семьи, лидеры клубов молодых семей, руководители общественных организаций, занимающихся вопросами поддержки детства, материнства и отцовства, а также ведущие специалисты в области родительского просвещения. Для них было подготовлено более 10 тематических блоков: от командных эстафет «Большие гонки» и маршрутной игры «Дворовые игры» до интеллектуальных турниров по шахматам и музыкального семейного квиза.
Для юных гостей работали мастер-классы по декорированию и лепке, взрослые смогли посетить сессии с семейным психологом, направленные на достижение гармонии в отношениях. Каждый день завершался посиделками под гитару и выступлениями кавер-группы. Кроме того, состоялись тренировки по падел-теннису и спартакиада по пяти дисциплинам, включая дартс, петанк, корнхолл и бадминтон. Финалом проекта стало торжественное подведение итогов всех конкурсных этапов, где лучшие команды получили специальные призы и памятные сувениры.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.