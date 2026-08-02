В Курской области состоялся фестиваль «Семейное лето»

Для юных гостей работали мастер-классы по декорированию и лепке, взрослые смогли посетить сессии с семейным психологом, направленные на достижение гармонии в отношениях. Каждый день завершался посиделками под гитару и выступлениями кавер-группы. Кроме того, состоялись тренировки по падел-теннису и спартакиада по пяти дисциплинам, включая дартс, петанк, корнхолл и бадминтон. Финалом проекта стало торжественное подведение итогов всех конкурсных этапов, где лучшие команды получили специальные призы и памятные сувениры.