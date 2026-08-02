В Сургутском районе состоялся проект «Отпусти меня в лес»

На мероприятии для гостей были организованы мастер-классы по созданию летнего украшения из живых цветов, сухоцветов и лент, дегустация травяного чая с медом, народные игры и соревнования, выступление кавер-группы в этно-стиле и аквагрим. Все желающие могли сделать фото в фотозоне «Древнерусское подворье», а также поучаствовать в перетягивании каната, хороводах и обряде завязывания ленточек на дерево рода.