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В Сургутском районе состоялся проект «Отпусти меня в лес»

Гости мероприятия могли поучаствовать в перетягивании каната, хороводах и обряде завязывания ленточек на дерево рода.

Источник: Национальные проекты России

Проект «Отпусти меня в лес» прошел 25 июля в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.

На мероприятии для гостей были организованы мастер-классы по созданию летнего украшения из живых цветов, сухоцветов и лент, дегустация травяного чая с медом, народные игры и соревнования, выступление кавер-группы в этно-стиле и аквагрим. Все желающие могли сделать фото в фотозоне «Древнерусское подворье», а также поучаствовать в перетягивании каната, хороводах и обряде завязывания ленточек на дерево рода.

«Проект “Отпусти меня в лес” создает пространство, где традиции народов становятся близкими и понятными, превращаясь из учебного материала в опыт совместного творчества и общения. Особое внимание мы уделяем укреплению межнационального согласия в Сургутском районе и формированию уважительного отношения к культурному многообразию и наследию страны», — отметила заместитель начальника управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Валентина Хомутовская.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.